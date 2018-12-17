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17 декабря 201821:22 Александр Балицкий

СБУ взяла под козырек: Порошенко начал второй раскол на Украине

Киевские власти готовят вооруженную провокацию в Донбассе, сообщил 17 декабря в интервью радиостанции "Комсомольская правда" Сергей Лавров. По словам главы российского МИДа, к линии соприкосновения на юго-востоке Украины стянуто около 12 тысяч военных и бронетехника. Все это нужно для того, чтобы оправдать режим военного положения. Кроме того, отметил министр, есть сведения, что еще одна провокация может быть организована на границе с Крымом.

"Дополнительно у нас есть информация, которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с Россией, на границе с Крымом! Он получит ответ мало не покажется. Это наша страна, наши границы. Провокация гаденькая, мелочная. Наши соответствующие службы принимают меры, чтобы подобные эксцессы не происходили", — предупредил Сергей Лавров.

На этом фоне США пообещали поставить Украине новую партию оружия, заявил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. Какое именно вооружение получит Киев, не говорится. Но Петр Порошенко уже сообщил, что просил у Вашингтона комплексы противовоздушной обороны. Заказ должен прийти уже через 2 месяца. А пока украинский президент решил устроить чистку в рядах местных чиновников. Работы лишатся те, у кого есть родственники в России.

После поручения Порошенко — проверить, есть ли у госслужащих российские родственники — СБУ берет под козырек. Украина готовится к новой волне люстрации. Вот только родные и близкие в России есть почти у каждого украинца. И что делать тому же министру иностранных дел Климкину, у жены которого отец в Крыму. Или другому высокопоставленному украинскому дипломату Прокопчуку, его брат — замглавы Интерпола вовсе генерал российской полиции. Среди высокопоставленных украинских силовиков едва ли не у каждого второго — близкие родственники-россияне. Даже у самого Петра Порошенко старший сын женат на петербурженке Юле: копия паспорта давно гуляет в сети. Но брошенный клич — это продолжение линии на тотальный раскол. Как это произошло и с верой.

Пиар-вояж вместе с новоявленным предводителем церкви, которую уже окрестили "порошенковским патриархатом" начинается с Днепра. И Порошенко, и Епифаний свои обращения заканчивают бандеровским кличем.

- Слава Иисусу Христу! Слава Украине! Героям слава!

Получивший от Варфоломея сан митрополита Киевского и вся Украины Сергей Думенко — протеже Филарета. Так что глава раскольников хоть формально и расстался с патриаршим куколем, но остался у руля новой церковной структуры. Что для националистов добрый знак.

Создатель "Правого сектора" (запрещен в РФ) Дмитрий Ярош в социальных сетях призывает к "охоте" на священников канонической церкви.

"Мы, украинцы, милосердны, а следовательно, уничтожаем врагов с любовью. "Охота" на московских попов — дело угодное Богу и нашей Родине!" – заявляет националист в соцсетях.

Экстренное заседание Священного Синода каноническая украинская православная церковь начинает с литургии в дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Службу проводит предстоятель УПЦ блаженнейший митрополит Онуфрий, за которым несмотря на гонения, стоят миллионы верующих Украины. Все это время он был над схваткой. Не признали в УПЦ так называемый собор и сейчас, заявив, что объединение двух раскольнических течений — автокефалов и филаретовцев — не имеет никакого значения.

"Украинская православная церковь жива, действует и служит своему народу", — заверяет митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

Это заседание священного синода проходило уже без владык Симеона и Александра. За самовольное участие в соборе их отлучили от церкви. Симеона — давнего друга семьи Порошенко — вообще продавливал на пост предстоятеля новой церкви. Но голосов не хватило. Суть происходящее Порошенко сформулировал, сам того не желая.

Русская православная церковь стоит на своем.

"Происходит рейдерский захват Украинской православной церкви путем создания параллельной организации, у главы которой будет тот же самый титул, и которая, наверное, займется при помощи украинских властей захватом имущества канонической Украинской православной церкви", — предполагает митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион.

И это уже происходит.

"Нам нужно принять закон и законодательно урегулировать порядок перехода общин в Православную церковь Украины, включая вопрос имущества", — считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Порошенковские депутаты требуют и законодательного переименования канонической Украинской православной церкви.

Спикер Рады Парубий сам, кстати, греко-католик, уже пакует чемоданы вместе с Порошенко и Епифанием в Стамбул за томосом. И приглашает Варфоломея в Киев: выступить в парламенте. В отличие от майданных политиков, зарубежные церковные иерархи новоявленную религиозную общину не признают.

"Это трагическое событие и вопиющее беззаконие со стороны Константинопольского патриарха Варфоломея. И даже нужно полагать, что он здесь действовал не один: ему в какой-то мере помог Запад, который, без сомнения, помог смене власти на Украине, после чего начала развиваться ненависть ко всему русскому, а теперь это перешло и на церковь", — заявляет архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил.

Украинская оппозиция требует от Порошенко рассекретить текст соглашения о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом, которому уже отошла Андреевская церковь на Подоле. И который, по сути, получает полный контроль над созданной митрополией.

"Если у нас под давлением действующего президента создан филиал Константинопольской церкви в стране, то это не объединение, а наоборот, дальнейшее разъединение людей, последующее внесение религиозной смуты в общество. Когда население и так расколото экономическими, политическими проблемами, а тут еще и религиозный конфликт, который создан как часть предвыборной кампании действующего президента", — считает сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа — за жизнь" в Верховной раде Украины Юрий Бойко.

Но именно эту цель, очевидно, и ставил перед собой Петр Порошенко. Запугивание верующих и массовое нарушение религиозной свободы — идеальные условия для обострения. Так необходимого, чтобы оправдать политику разрушения.

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