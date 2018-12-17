Американские комики предположили, каким был бы мир без президента Трампа
Сегодня американские СМИ опубликовали выдержки из нового доклада о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США. Отчет подготовил специальный комитет Сената. Утверждается, что это самый масштабный доклад на эту тему за последние 2 года. Детали будут представлены позже, но уже сейчас ясно, что Дональда Трампа вновь попытаются обвинить в нечестной победе. К очередному витку кампании против хозяина Белого дома подключились и голливудские актеры.
Рождественским историям люди обычно доверяют самые сокровенные мечты. Сказки американских либералов — это сказки про белого бычка. В комедийном шоу "Субботним вечером в прямом эфире" снова все о нем. По сюжету с небес к американскому лидеру спускается некто, услышавший молитвы избирателей.
В лучшем, по мнению сценаристов, из альтернативных миров выборы выиграла Хиллари Клинтон, да и жизнь тех, кто Трампу близок, сложилось по-другому. Его пресс-секретарь Сара Сандерс заколачивает деньги в PR-индустрии. Меланья нашла себе нового мужа, владельца сети пиццерий, избавилась от акцента, и сама занимается недвижимостью. Вице-президент Майк Пенс стал диджеем и абсолютно счастлив. Как и трамповский адвокат Майкл Коэн, который ни в какую тюрьму не сел, а остался его лучшим другом.
Правда, в конце ролика Трамп все-таки решает остаться президентом и уже в реальности пишет в Twitter. Комиков он требует засудить.
"Настоящий скандал — это одностороннее освещение событий на таких каналах, как NBC, и еще машины по раскрутке демократов вроде передачи Saturday Night Live. Все это просто-напросто необъективное освещение событий и реклама демократов. Нужно заслушать их показания в суде. Это может быть законным? Только клевета и недооценка. Тайный сговор?" – возмущается Трамп.
Подобным образом ведут себя не только артисты разговорного жанра, но и журналисты. С либеральными СМИ, а такие в США в большинстве, у Трампа не складывается. Лишний раз встречаться с ними он не хочет, и традиционной вечеринки для прессы в этом году не будет. В Конгрессе врагов у американского президента тоже хватает, но тут особого выбора нет. В фойе Белого дома рождественский бал для представителей обеих палат. Поблагодарив первую леди за дизайн декораций, Трамп не забыл и про самого себя.
"Ни одна администрация не сделала за два первых года больше, чем администрация Трампа. Нам предстоит сделать еще столько всего. Это будет потрясающая неделя, и я думаю, это будет потрясающий год и даже два года", — уверен президент США.
Впрочем, при пересечении экватора, Трамп отработал ровно половину срока, опять сильно штормит. В сенате готовятся представить очередной отчет о так называемом российском вмешательстве. Согласно просочившимся в прессу данным, отдельно достанется в отчете руководству социальных сетей. Дескать, в Facebook, Twitter и на Youtube плохо боролись с русскими троллями. Не ослабляет хватку и спецпрокурор Мюллер.
На пороге и правительственный кризис: демократы отказываются выделить 5 миллиардов долларов на достройку стены на границе с Мексикой. Трамп пытается успеть до января, когда изменится состав конгресса. Если не получится, то в Белом доме обещают приостановить финансирование правительства. К так называемому Shutdown уже начали готовится.
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