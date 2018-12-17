Минздрав перечисляет: названы все бесплатные для россиян медуслуги

Минздрав напомнил пациентам, какое лечение им должно предоставляться бесплатно. И в этом перечне оказалось гораздо больше медицинских услуг, чем ежегодная диспансеризация. Какие свои права россияне не знают и за какие права точно стоит побороться?

17 декабря 2018 года вышла памятка Минздрава о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. В ней просто и наглядно перечислено все, за что в поликлинике и больнице платить не нужно. Это первичная, скорая, высокотехнологичная помощь и помощь в стационаре. За это платит государство посредством полиса ОМС.

"Мы всячески боремся с незаконным взиманием средств с пациентов за те услуги, которые включены в программу государственной гарантии. Сегодня доля платности в Российской Федерации по здравоохранению, по медицинской помощи составляет порядка 19-20 процентов, то есть большую часть услуг у нас оплачивает государство", — заверяет помощник российского министра здравоохранения Виталий Флек.

В списке бесплатных для граждан — медицинская реабилитация, различные виды диализа, а также дорогостоящая процедура оплодотворения ЭКО. В программу бесплатных госгарантий также входят дородовая диагностика ребенка и скрининг у новорожденных.

Большую часть этой помощи оказывают в регионах, но при необходимости сделать ЭКО или вести сложные случаи могут бесплатно и в федеральных центрах.

"Человек должен пройти консилиум, если он должен посылаться в Москву, Санкт-Петербург, какие-то крупные региональные города, то обычно органы местного здравоохранения снабжают его всеми документами и решают, предположим, с национальным акушерским центром, можем ли мы принять и выполнить этот вид медобследования, диагностики и лечения", — разъясняет директор ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова", академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Сухих.

В памятке прописаны и сроки оказания помощи. Для приема врача-специалиста, рентгена или УЗИ — не больше 14 дней, для МРТ — 30 дней, а время доезда скорой в экстренных случаях не должно превышать 20 минут.

Даже лечение онкологии входит в перечень бесплатной помощи, хотя это дорогостоящая помощь, и она должна оказываться незамедлительно. И это покрывают гарантии государства.

В перечень бесплатных услуг наравне с медосмотрами и диспансеризацией входит химиотерапия при злокачественных заболеваниях.

Уже с 1 января 2019 года на борьбу с онкологией направляются внушительные средства.

"Мы сроки ожидания этих сложных диагностических мероприятий сокращаем для онкологических пациентов с 30 дней, как это было ранее, до 14 дней ожидания. По онкологической программе только свыше 300 миллиардов рублей государство выделяет дополнительно, а в 2019 году непосредственно 70 миллиардов из них пойдут на оказание медицинской помощи этим пациентам в дневных стационарах, в круглосуточных стационарах, и прежде всего, будут направлены на дорогостоящие эффективные лекарственные препараты", — обещает Виталий Флек.

В стационарах бесплатно должны предоставляться лекарства из перечня жизненно- необходимых или их аналоги в случае вынужденной замены.

Прочитать эту памятку Минздрава можно в Интернете и в страховых компаниях.