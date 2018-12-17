В Москве могут снести купеческое здание ХIХ века
В исторической части Москвы может исчезнуть еще одно здание. Купеческий дом ХIХ века на Большой Никитской. Его планируют превратить в современный жилой комплекс. Строительством элитного жилья займется та же компания, которая сейчас возводит дом на месте еще одной исторической усадьбы — Анны Неклюдовой на Малой Бронной. Это здание, пережившее революцию и Великую Отечественную, снесли в мае.
"На Спиридоновке разрушают, на Бронной разрушают, здесь разрушают. На бульваре разрушают. Честное слово — достали!"
Эмоции на пределе. В это сложно было бы поверить, если бы не официальные документы — здание по Большой Никитской дом 17 действительно могут снести.
"Всё началось с решения градостроительной земельной комиссии. Было принято решение о возможности здесь строительства 32 метров в высоту. Это где-то 9 этажей", — рассказывает Елена Ткач, житель Пресненского района.
Отштукатуренный фасад, лепнина и декор на месте. Даже белые пилястры не стали серыми от грязи и времени.
"В девяностые годы он был под капремонтом. Здесь перекрытия меняли. Здесь все новое. Не тот случай, когда дом разваливается и его надо как-то менять. Менять как-то его архитектуру — это кощунство", — говорит Дмитрий Вилькомирский.
Здание дошло до нас практически в неизменном виде. Его построили в начале ХIХ века.
"До 1917 года здесь располагалось издательство, которое называлось "Мусагет". Одним из основателей этого издательства был Белый, известный поэт", — поясняет Дмитрий Французов, историк Москвы.
В двух шагах — московская консерватория, напротив — творение Федора Шехтеля — "Парадиз", ныне театр Владимира Маяковского. До Кремля — меньше километра.
"Уже скоро 60 лет, как я хожу по этой улице. Перехожу — вот мой дом, я перехожу мимо этого дома и прихожу в свой родной театр. Особняковая старая Москва не должна уйти безвозвратно. Она должна жить и быть. Почему бы этим людям, у которых есть деньги и желание построить что-то свое, почему бы им не обратиться к таким зданиям, которые дышат на ладан?", — делится эмоциями Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР, актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
Однако опыт куда печальнее, исторический дом в двух кварталах отсюда отстоять не удалось. На этом месте еще недавно была усадьба Неклюдовой, построенная в середине ХIХ века. В ее стенах работала первая в Москве детская больница. Но История — дело нерентабельное. Трехэтажный дом снесли и возвели современную многоэтажку.
Стройка в разгаре, но апартаменты класса де люкс уже можно купить — средняя цена всего 270 миллионов рублей за квартиру. Жители Пресненского района боятся, что та же участь ждет и купеческий дом на Большой Никитской. Девелоперские компании принадлежат одному и тому же человеку.
"Я уверен, что решение о сносе принято не будет. Я очень надеюсь на это и в принципе очень много жителей, которые выступают против", — говорит Дмитрий Юмалин, глава муниципального округа Пресненский.
Окончательное решение комиссия может принять только после общественных слушаний. Но когда и где они будут проходить, пока неизвестно.
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