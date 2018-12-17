Современный 3D-кинотеатр в Частоозерье назвали в честь Есенина

В селе Частоозерье Курганской области открылся первый современный кинотеатр, который назвали в честь Сергея Есенина. Первой картиной, которую здесь показали, стал фильм о Великой Отечественной войне "Несокрушимый".

Современным оборудованием, которое позволяет демонстрировать фильмы в формате 3D, Частоозерский культурно-досуговый центр оснастили на средства, выделенные Фондом кино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Пять миллионов рублей из федерального бюджета было направлено на приобретение цифровой и акустической аппаратуры, экрана и кресел.

В церемонии открытия кинотеатра принял участие врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

"Огромные слова благодарности всем тем, кто причастен к этому делу, — и строителям, и Минкультуры России, и Фонду кино, — сказал Вадим Шумков. — Дорогие земляки, хороших вам просмотров в этом обновленном здании.

Вадим Шумков также добавил, что в 2019 году в Частоозерье в рамках Национального проекта "Культура" планируют построить Дом культуры.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский заявлял о том, что в Курганской области мало действующих кинотеатров, и советовал местным властям обращаться за поддержкой к государству.