Гуцериев подает в суд на Запашного

Бизнесмен Михаил Гуцериев намерен подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного за клевету после его заявления о том, что группа "Сафмар" вкладывается в канадский цирк Cirque du Soleil.

Об этом предприниматель проинформировал общественность в интервью газете "Коммерсант", сообщив, что Запашный "нагло, бессовестно врет" и он заставит его через суд принести свои извинения.

Гуцериев подчеркнул, что речь идет о киноконцертном зале "Амфион", который сдается в аренду различным компаниям для проведения театральных спектаклей, мюзиклов, свадеб.

Он отметил, что с Cirque du Soleil заключен договор о том, что цирк 6 недель в год будет арендовать зал для своих выступлений в России.

15 ноября Эдгар Запашный на заседании Совета по культуре и искусству обратил внимание президента России Владимира Путина на совместный проект Cirque du Soleil и Гуцериева, подчеркнув, что появление в России постоянной площадки для канадцев может повредить отечественным циркам.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что государство не собирается указывать, кому и куда инвестировать, подчеркнув, что российские цирки будут и дальше получать поддержку, но не тепличные условия.