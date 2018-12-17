"Постскриптум" от Пугачевой: Примадонна возвращается на сцену
Она возвращается. Примадонна снова на эстраде. Кремлевский дворец ждет. Ажиотаж бешеный. "Дай, Боже, сил мне пережить этот вечер". Это запись из Instagram Аллы Пугачёвой. Подпись под афишей с анонсом большого сольного концерта 17 апреля. И не где-нибудь, а в Государственном Кремлевском дворце.
Алла Пугачёва вернется на сцену после восьмилетнего перерыва. В 2010 году она однозначно заявила о полном и окончательном отказе от сценических выступлений. Тогда, мол, решила уступить дорогу молодым. А теперь, выходит, от своих слов отказывается. Впрочем, есть формальный повод, причем солидный. За два дня до шоу в Кремле Примадонна отпразднует семидесятилетие. В честь чего и планирует выступить с полным набором проверенных временем хитов. Так и написала: "В жизни раз бывает 70 лет". Да и название у концертной программы Аллы Борисовны говорящее – "Постскриптум".
Комментарии преимущественно восторженные. Например, такой: "Все супер! Талант вечен". И кто бы с этим поспорил? Однако, может быть, дело все-таки не в таланте или не только в нем? С коммерческой точки зрения ход ведь беспроигрышный.
Как говорят сейчас, наделала хайпа Алла Борисовна. Многие восприняли это, и небезосновательно, как элемент пиара.
"Уход со сцены, прощальный тур, потом возвращение – это вполне себе здоровый пиар, возможность привлечь внимание. Это нормально", — уверяет PR-специалист Кирилл Папирный.
С другой стороны, можно ли заподозрить Аллу Борисовну в том, что ей не хватает славы или денег, или что ей нужен пиар? После публикации афиши, в ее Instagram буквально каждую минуту – плюс несколько тысяч лайков, просмотров и комментариев.
"Это не только музыка. Это жизнь для подражания, пример. Она такая одна. Таких певиц, актрис, нет!" – уверен сатирик и юморист Михаил Жванецкий.
Новость оценили и многие звезды. Например, Филипп Киркоров опубликовал афишу у себя в Instagram с подписью: "Потрясающая новость под занавес уходящего года".
"В этом мире столько горя… Со своей душой мы в ссоре… Я ведь прав, скажи мне, Алла?" – обращался певец к экс-супруге.
Это фрагмент клипа, в котором недавно снялась Пугачева. Своего рода ода Примадонне. Тут же популярные блогеры, рэперы. Журналист Николай Соколов сыграл в нем самого себя, оказался под впечатлением от артистки.
"Она выполняла все просьбы режиссера, при этом была очень молодой – молодой в движении, молодой в словах. Она не собирается стареть! И многие догадывались, что у нее в следующем году начнется большой тур", — признается Николай Соколов.
Кстати, автор клипа, друг Пугачевой, стилист и музыкант Алишер рассказал нам, что концерт не стал для него новостью.
"Ажиотаж страшный. Я ей все время говорил, что надо на стадионе в Лужниках делать концерт. И их штук двадцать должно быть, чтобы все желающие могли попасть туда. А так получится, что будет весь бомонд, шоу-бизнес и те везунчики, которые каким-то чудом достали билеты. У нас билетов нет. У ближайшего окружения нет билетов!" – приходит в ужас Алишер.
Билетов действительно немного. И продаются они от 7 тысяч рублей на балконе и до 15 — в середине партера. Говорят, что передние ряды уже оцениваются за сотню тысяч рублей. И, конечно, любая новость от таких людей, как Алла Пугачева, не обходится без негатива и хейтеров. А еще комментариев типа: "Зачем вернулась?" и "Надо бы уже с внуками дома сидеть?"
"Кто эти люди, которые дают такие оценки? Кто эти люди, которые дают советы Алле Борисовне? Вообще наплевать, что они думают. Потому что любой творческий человек имеет право хоть в сто лет выйти на сцену", — уверен музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
А сама Пугачева своим хейтерам недавно остроумно ответила на одном из каналов на YouTube.
Человек, который на это реагирует: "Как они могли меня обозвать старухой?! Как это так?! Ой-ой-ой, какой ужас! Негодяи!" Да плевать я хотела! Мне главное, чтобы стенты мои не выпали, ножки мои ходили красивые до сих пор. Потому что главное другое – желание жить сегодняшним мгновением".
Ждем концерта в Москве, в Питере, а там, и правда, может целого тура дождемся.
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