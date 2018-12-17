КХЛ. "Ак Барс" нанес поражение "Автомобилисту"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился четырьмя матчами Обладатель Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" обыграл "Автомобилист" из Екатеринбурга с результатом 3:1.

Лидер Восточной конференции "Автомобилист" первым добился успеха. Численное преимущество реализовал Найджел Доус. Но "Барсы" ответили тремя точными бросками. Один гол на счету Джастина Азеведу, дважды отличился Артем Михеев. В итоге победа "Ак Барса" 3:1. "Автомобилист" с 63 очками остался лидером на Востоке. Но у казанцев на два очка меньше, и они занимают третье место.

Гол Никиты Никитина принес челябинскому "Трактору" выездную победу над нижнекамским "Нефтехимиком" 1:0. Единственная шайба была заброшена на 6 минуте. "Трактор" с 37 очками занимает 9 место в Восточной конференции, опережая идущий десятым "Нефтехимик" на три очка.

Магнитогорский "Металлург" выиграл в Нижнем Новгороде у "Торпедо" 3:2. В составе победителей отличились Мэтт Эллисон, Ник Шор и Деннис Рассмуссен. У автозаводцев по шайбе забросили Денис Веряев и Эндрю Кэлоф. У идущего четвертым на Востоке "Металлурга" 54 очка. "Торпедо" с 46 очками идет седьмым.

В Балашихе, где принимает соперников омский "Авангард" соперникам не хватило 60 минут. Основное время матча омичей с финским "Йокеритом" завершилось вничью 2:2. Гости дважды вели в счете после голов Марка Верна, но сибиряки усилиями Алексея Емелина и Дениса Зернова перевели игру в овертайм. В дополнительном периоде Зернов принес победу "Авангарду" 3:2. Сибиряки набрали 55 очков и занимаю второе место на Востоке. У "Йокерита" 63 очка и третье место в Западной конференции.