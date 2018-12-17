В Подмосковье двое мужчин погибли под колесами электропоезда

В Подмосковье электропоезд насмерть сбил двоих мужчин. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Как уточняется, в понедельник, 17 декабря, около 20:45 на перегоне Портновская – Часцовская Белорусского направления Московской железной дороги электропоезд сообщением Дмитров – Кубинка1 сбил двоих мужчин. Они скончались на месте от полученных травм.

По предварительной информации, мужчины переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, передает ТАСС.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства случившегося.