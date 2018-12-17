Провокаторы сорвали заседание суда по делу о гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе

17 декабря в Одессе проходило заседание Малиновского районного суда по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, приведших к трагической гибели людей. Однако оно было сорвано неизвестными лицами, которые, по сообщению пресс-службы суда, вели себя неподобающе и не реагировали на замечания судьи.

Следующее заседание намечено на 14 февраля 2019 года, передает РИА Новости.

2 мая 2014 года в Одессе в районе Греческой площади вспыхнули потасовки между активистами "антимайдана", футбольными "ультрас" и радикалами "евромайдана". В результате был разрушен палаточный городок активистов "антимайдана", а Дом профсоюзов, где они укрылись, был подожжен. Радикалы стреляли по тем, кто старался спастись из огня. Погибли 48 человек, более 250 получили ранения.