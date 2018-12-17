Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию против нацизма, предложенную Россией

В понедельник, 17 декабря, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, способствующими расовой дискриминации, эскалации современных форм расизма, ксенофобии и нетерпимости, связанной с ними. 129 стран проголосовали за документ, два государства – Украина и США – высказались против, 54 воздержались.

Документ, который предложила Россия, содержит 66 пунктов, в которых выражена озабоченность по поводу героизации нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen SS, в том числе путем сооружения мемориалов и памятников, а также проведения публичных демонстраций. Согласно документу, Генеральная Ассамблея ООН призывает ко всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Проект рекомендует государствам ликвидировать расовую дискриминацию всеми возможными средствами, в том числе законодательно, передает ТАСС.