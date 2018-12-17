На северо-западе Москвы произошел пожар в жилой многоэтажке

На северо-западе Москвы произошел пожар в жилой 14-этажке. Возгорание возникло на десятом этаже дома по адресу улица Челюскинская, дом 4. Оно было локализовано на площади 15 квадратных метров, передает РИА Новости.

Пожарные спасли из горящей квартиры троих человек, их осматривают медики. Из соседних и выше расположенных квартир спасены 19 жильцов. Также из дома в целях безопасности были эвакуированы 24 человека.