Эр-Рияд отверг мнение сената США о причастности наследного принца к убийству Хашогги

Саудовская Аравия выступила против резолюции, принятой сенатом США, которая осуждала наследного принца Мохаммеда бин Салмана за убийство журналиста Джамаля Хашогги.

В заявлении министерства иностранных дел арабской страны утверждается, что позиция Вашингтона основывается на "необоснованных претензиях" и расценивается как "грубое вмешательство" во внутренние дела королевства. Эр-Рияд также недоволен выходом Соединенных Штатов из Саудовской коалиции в Йемене, передает телеканал "Россия 24".

Впрочем, в том же документе говорится, что Саудовская Аравия готова к дальнейшему развитию отношений с США.