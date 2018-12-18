Россия расширяет деловое сотрудничество с Францией и Италией

Российская Федерация и Франция расширяют деловое сотрудничество. Страны запустили совместные проекты в области инноваций и производительности труда. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам заседания российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Не остаются без внимания и традиционные сферы, такие как энергетика. Париж решил усилить господдержку проекта "Арктик СПГ-2". А вот на санкции деловые круги России и Франции стараются не обращать внимание — это вопросы политики.

"Я очень благодарен, что господин министр сегодня принял решение усилить гарантии французского правительства. Это, конечно же, поможет серьезно двигаться вперед по второму проекту "Арктик СПГ", который компании "Новатэк" и Total сейчас будут развивать вместе. Этот проект ожидается еще более успешным и более эффективным, чем "Ямал СПГ", — отмечает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Есть успехи у России в сотрудничестве и с другой европейской страной — Италией. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам встречи с главой правительства Италии Джузеппе Конте. По его словам, растут взаимные инвестиции. Например, вложения итальянских компаний за год увеличились на миллиард долларов, российских — чуть меньше.

Мантуров подчеркнул, что итальянцы активно выступают за снятие санкций. Пока они быстро подстраиваются под нынешние ограничения, передает телеканал "Россия 24". А Минпромторг готов помогать им в этом, особенно малому и среднему бизнесу.