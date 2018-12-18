Небензя: создание косовской армии - вопиющее нарушение резолюции Совбеза ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал решение самопровозглашенной республики Косово о создании собственной полноценной "армии вопиющим нарушением" резолюции СБ 1244. Она является основополагающим международно-правовым актом урегулирования ситуации в Косово, напоминает ТАСС.

В связи с решением Косова о создании армии было созвано экстренное заседание Совбеза. Небензя разочарован "беззубой" реакцией Европы на решение Косова.

Постпред России призвал республику отозвать свое решение о создании армии.

Ранее Министерство иностранных дел России также указывало на то, что создание армии в Косово нарушает резолюцию 1244. Кроме того, такой шаг может привести к войне. Такое же мнение выразил и Василий Небензя.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее также выступил против решения Косова, указывая, что для этого выбран неподходящий момент.