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Провокации в Керченском проливе 1 час назад

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18 декабря 201802:36

Провокация в Черном море: минобороны Украины заметает следы

Заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский сообщил на заседании Генассамблеи ООН, что минобороны Украины засекретило все документы, касающиеся провокации в Черном море. Он отметил, что ведомство пытается таким образом замести следы, передает РИА Новости.

Инцидент 25 ноября не был случайностью, добавил Полянский. Он подчеркнул, что военные суда Украины зашли в Керченский пролив намеренно, имея задачу открыть огонь по пограничникам РФ. Дипломат считает, что не выполнить этот преступный приказ им не позволило здравомыслие, и предполагает, что Киев изначально планировал пожертвовать экипажами всех трех судов.

Полянский сообщил, что российская сторона собирается юридически подтвердить провокационный характер действий киевских властей, и заключил, что действия Украины в Черном море – нарушение устава ООН и международного права.

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