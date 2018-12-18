В районе Курильских островов за сутки произошло четыре землетрясения

В районе Курильских островов за одни сутки произошло 4 землетрясения магнитудой до 3,3. Два из них произошли в районе южных Курил, два других – позже на полсуток – в районе северных Курил.

Жители острова Сахалин не ощущали толчков, передает ТАСС. Угрозы населению нет.