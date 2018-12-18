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18 декабря 201804:11

Краевая избирательная комиссия Приморья признала Кожемяко губернатором

Юрий Смитюк/ТАСС

Олег Кожемяко стал избранным губернатором Приморья. Он признан краевой избирательной комиссией, передает ТАСС.

Председатель краевого избиркома Татьяна Гладких сообщила, что за кандидата отдали более 50 процентов голосов. Точные цифры: за Кожемяко проголосовали 62 процента жителей. На втором месте — представитель ЛДПР, который набрал 25 процентов голосов. В целом на повторных выборах явка была выше, чем на сентябрьских выборах.

Особенность руководства Олега Кожемяко — прямое общение с людьми.

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