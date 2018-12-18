Краевая избирательная комиссия Приморья признала Кожемяко губернатором

Олег Кожемяко стал избранным губернатором Приморья. Он признан краевой избирательной комиссией, передает ТАСС.

Председатель краевого избиркома Татьяна Гладких сообщила, что за кандидата отдали более 50 процентов голосов. Точные цифры: за Кожемяко проголосовали 62 процента жителей. На втором месте — представитель ЛДПР, который набрал 25 процентов голосов. В целом на повторных выборах явка была выше, чем на сентябрьских выборах.

Особенность руководства Олега Кожемяко — прямое общение с людьми.