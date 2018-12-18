Украинские СМИ разыскали в России родственников Порошенко и Климкина

У президента Украины Петра Порошенко есть родственники в Российской Федерации.

Ранее украинский президент поручил СБУ проверить, если ли у государственных служащих Украины родственники, имеющие гражданство РФ, и пригрозил выявленным нарушителям серьезными последствиями, даже увольнением.

По данным издания, супруга старшего сына президента Украины Алексея Порошенко – Юлия – уроженка России. До смены фамилии у нее было российское гражданство, передает РИА Новости.

Юлия Львовна Порошенко (девичья фамилия Алиханова) была прописана с родителями в Санкт-Петербурге. Ее отец Лев Алиханов – военный в отставке, а мама Елена Алиханова работает в Ассоциации банков Северо-Запада. Дядя и тетя Юлии проживают в Крыму, они участвовали в референдуме по присоединению к России.

Издание рассказывает, что глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин также имеет родственников в России. В 2015 году он второй раз женился на Марине Михайленко, работающей в администрации президента Украины. Девушка – дочь советского генерал-майора в отставке Юрия Васильевича Михайленко, проживающего сейчас на полуострове Крым и награжденного в 2014 году медалью "За возвращение Крыма".

Изданию удалось найти данные о родственниках других высокопоставленных чиновников Украины. Так, младший брат командующего военной операцией в Донбассе Сергея Наева Максим проживает в Крыму, где руководит пенсионным отделением на почте.