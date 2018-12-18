Аэропорт Камчатки закрыт из-за циклона

На Камчатку обрушился мощный тихоокеанский циклон. Из-за этого международный аэропорт Елизово закрыт. В Петропавловск-Камчатский успел прилететь утренний рейс из Москвы. Самолет, направлявшийся из Новосибирска, отправлен в Магадан, передает РИА Новости. В настоящий момент взлетно-посадочную полосу расчищают с помощью спецтехники. Все полеты местной авиации отменены.

В муниципальных организациях края отменен рабочий день. Школы также закрыты. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин попросил региональные предприятия сократить рабочие часы для женщин.

В горных районах полуострова объявлена опасность схода лавин.

Синоптики сообщают, что к 19 декабря влияние циклона на Камчатку прекратится.