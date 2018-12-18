Грабители забрались в дом режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе

16 декабря около полуночи двое неизвестных ограбили дом американского режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе. В момент инцидента Тарантино находился в доме и спугнул грабителей. О происшествии сообщил новостной портал TMZ.

По предварительным данным, злоумышленники проникли в дом через окно. Они украли драгоценности и другое имущество режиссера, передает ТАСС. Сумма ущерба не уточняется.

В настоящее время правоохранители ведут поиск преступников.