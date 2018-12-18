США признали свою неспособность защититься от гиперзвукового оружия России

Управление по подотчетности правительства США обнародовало отчет, в котором признается, что Штаты не могут защититься от гиперзвукового оружия, разрабатываемого в России и в Китае. Эксперты главного контрольно-ревизионного органа конгресса сообщили, что скорость, маневренность и высота действия такого оружия позволят ему обойти большинство американских оборонных систем.

Подобное оружие может применяться для усиления ударов большой дальности, в которых применяется обычное или ядерное вооружение, цитирует документ ТАСС.

Ранее о том, что США не может защититься от гиперзвуковых вооружений, сообщал также замминистра обороны страны Майкл Гриффин. Он также признал, что Штаты не располагают собственными подобными системами.

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал главным приоритетом разработку гиперзвукового оружия и защиты от него. А глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен признал, что в ряде вопросов разработки такого оружия Америка отстает от России и Китая. О том, что Штаты работают над созданием гиперзвукового оружия, сообщал первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан. Он пообещал, что испытания этих вооружений будут проведены "быстрее, чем ожидается".

Согласно новой Стратегии национальной обороны США, обнародованной 19 января 2018 года, Штаты фокусируются на долговременном стратегическом соперничестве с РФ и КНР.