В России предлагают ужесточить правила прохождения техосмотра

Правила прохождения техосмотра скоро могут стать жестче. Проект изменений в законодательство подготовили в правительстве. Если из-за аварии на машину установили новые номерные знаки, нужно внести изменения в свидетельство о регистрации.

Сотрудники техстанций будут обязаны сверять номера всех деталей с теми, которые указаны в бумагах. Если обнаружатся несоответствия, то в техосмотре откажут, передает телеканал "Россия 24". А водителю придется вносить изменения в регистрационные документы в ГИББД и только после этого заново записываться на техосмотр.

Также в проекте постановления указано, что оплата услуг по ТО будет производится до начала диагностики.