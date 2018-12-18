НХЛ. Сергей Бобровский отыграл на ноль и помог "Коламбусу" победить "Вегас

Начался очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке нанес поражение финалисту Кубка Стэнли "Вегас Голден Найтс" 1:0.

Шайба, решившая судьбу встречи, была заброшена в начале третьего периода Ником Фолиньо. Одним из героев матча стал вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, отбивший все 28 бросков, совершенных по его воротам. Впервые в нынешнем сезоне Бобровский отыграл на ноль.

"Питсбург Пингвинз" на своей площадке принимал "Анахайм Дакс". "Пингвины" выиграли первый период 2:0. Первый гол на счету Евгения Малкина, эта шайба стала для него 11 в сезоне. Но затем сценарий матча резко изменился. В третьем периоде "утки" забросили три безответных шайбы, а в конце третьего периода закрепили победу точным броском по пустым воротам. В итоге победа "Анахайма" 4:2.

"Бостон Брюинз" в гостях победил "Монреаль Канадиенс" 4:0. Основное время матча "Оттава Сенаторз" – "Нэшвилл Предаторз" завершилось вничью 3:3. В овертайме "сенаторы" забросили победную шайбу.