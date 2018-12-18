Сотрудники российской военной полиции награждены за службу в Сирии

Сотрудникам Российской военной полиции вручили награды за успешное выполнение задач в Сирии. Подразделение помогает обеспечить порядок в освобожденных от боевиков районах. В первую очередь, под охраной пункт базирования Хмеймим и порт Тартус.

Полиция также сопровождает гуманитарные грузы и поддерживает порядок в коридорах для беженцев, напоминает телеканал "Россия 24".