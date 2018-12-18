В Приморье найден бомбардировщик времен Второй мировой войны

В Приморском крае поисковики обнаружили остатки советского бомбардировщика. В частности, нашли детали с номерами одного из двигателей и номер самого самолета.

По информации архива, катастрофа произошла в июне 1941 года. В скором времени начнут поиски останков членов экипажа и установят обстоятельства гибели бомбардировщика.

Такие самолеты разработали под руководством Сергея Ильюшина, напоминает телеканал "Россия 24". Они принимали участие в войне с Финляндией, Великой Отечественной и боевых действиях против Японии.