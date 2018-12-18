Гол Малкина не помог "Питтсбург Пингвинз" победить

В Национальной хоккейной лиге завершился еще один матч очередного игрового дня. Клуб россиянина Евгения Малкина "Питсбург Пингвинз" на своей площадке принимал "Анахайм Дакс". Наш форвард забросил первую шайбу, "пингвины" вели 2:0, но проиграли со счетом 2:4.

Гол Малкина стал для него 11-м в сезоне. Тем не менее, при счете 2:0 в пользу хозяев сценарий матча резко изменился. В третьем периоде "утки" забросили три безответных шайбы, а в концовке закрепили победу точным броском по пустым воротам. В итоге победа "Анахайма" – 4:2.