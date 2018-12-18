Тренер "Спартака" Кононов: меня трудно выбить из колеи

Наставник московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов в разговоре с журналистами подвел итоги первых четырех недель своей работы в столичной команде. Тренер отметил, что его сильно огорчил эпизод, когда в матче с австрийским "Рапидом" на поле выбежал болельщик.

"Могу сказать, что нас лишь один эпизод сильно огорчил, — цитирует Кононова портал Спортбокс.Ru. – Это произошло в матче с "Рапидом", когда болельщик выбежал на поле. Во всем остальном мы спокойно делаем свою работу. Я читаю прессу, мнение болельщиков, но меня ничто не выбьет из колеи".

Говоря о первых впечатлениях от работы в "Спартаке", наставник признал, что его ничего не удивило: "Положительных сторон было много, про отрицательные я не могу говорить. Конечно, самое болезненное, когда команда проигрывает. В целом хорошая работа".

"Удовлетворен ли игрой команды? Я уже говорил, что пока показываем лишь 25% от того футбола, который ожидаю. Но дальше, надеюсь, мы доберем свои проценты и победы. Всем нам хотелось бы, чтобы победы были при хорошей игре, которая в первую очередь радовала бы зрителей", — сказал Кононов.

Наставник признал, что пока не готов сказать, кто может покинуть команду: "Это клубная информация. Я хотел бы работать со многими футболистами, которые сейчас у нас есть, но это зависит от их уровня и самоотдачи и, конечно, результата".

На вопрос о подписании новичка Айртона, Кононов отметил: "Это молодой защитник, является игроком сборной Бразилии. Достаточно быстрый и техничный, вынослив. Это игрок с большой перспективой. Думаю, он будет составлять конкуренцию. Если мы берем легионера, то он должен соответствовать игроку стартового состава".