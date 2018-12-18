Варламов не спас "Колорадо" от поражения в матче с "Айлендерс"

Матчем между "Колорадо Эвеланш" и "Нью-Йорк Айлендерс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Лавины" на своей площадке уступили со счетом 1:4.

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов пропустил три шайбы, отразив 17 бросков из 20. Четвертый гол хоккеисты "Айлендерс" забили уже в пустые ворота.

У победителей отличились Джордан Эберле, Джонни Бойчак, Андерс Ли и Валттери Филппула. Единственная шайба у хозяев льда оказалась на счету Габриэля Ландескуга.