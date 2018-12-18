Экс-наставник "Реала" Лопетеги может возглавить итальянскую "Рому"

Руководство одного из сильнейших клубов итальянской Серии "А" "Рома" рассматривает кандидатуру экс-наставника футбольной сборной Испании и мадридского "Реала" Юлена Лопетеги. Вероятность отставки нынешнего тренера Эусебио Ди Франческо эксперты называют достаточно высокой.

Клуб-вице-чемпион Италии позапрошлого года и бронзовый призер чемпионата-2018 после 16 туров нынешнего турнира Серии "А" занимает в таблице только 7-е место, напоминает издание O Jogo. При этом Лопетеги – главный претендент на назначение в римский клуб, но также рассматриваются кандидатуры Паулу Соузы (экс-"Фиорентина"), Леонарду Жардима (экс-"Монако") и Лорана Блана (экс-"Пари Сен-Жермен").