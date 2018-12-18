Исполнители африканских частушек: депутат возмущен излишним вниманием к рэпу
Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов возмущен излишним, по его мнению, вниманием, которое в последнее время уделяется в России рэп-исполнителям.
"Они себя называют рэперами, а я их называю исполнителями африканских частушек. Почему такого внимания нет к исполнителям наших народных песен, частушек в том числе, народного творчества?" — заявил РИА Новости народный избранник, назвав сложившуюся ситуацию очень печальной.
Ранее в целом ряде регионов был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона". Чтобы поддержать их, рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали специальный концерт "Я буду петь свою музыку".
В начале декабря в Госдуме даже состоялся круглый стол, в рамках которого депутаты и исполнители обсудили свободу слова в рэпе. Кроме того, комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи запустил конкурс "Безграничный рэп" для молодых музыкантов. Победители смогут показать свое творчество депутатам и получить путевку на поездку по российским городам.
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