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Большая пресс-конференция Владимира Путина 59 минут назад

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18 декабря 201809:51 Мария Слободянская

Большая пресс-конференция: журналисты хотят спросить Путина про нефть, рабочие профессии и личное

Большая пресс-конференция Владимира Путина побила рекорд по числу аккредитованных журналистов. Их уже 1702 — как из разных регионов России, так и из-за рубежа. Каждый готовит свои вопросы, чтобы задать их президенту.

Вера Комарова едет на пресс-конференцию в первый раз и оттого особенно волнуется. В редакции ГТРК "Регион-Тюмень" развернулись горячие дебаты: какое слово лучше написать на плакате, чтобы его точно заметили? Чем еще можно привлечь внимание президента?

Тему для вопроса тоже выбирали долго. Журналист признается, что на мероприятии хочется не просто выделиться и вызвать улыбку, но и спросить о чем-то важном и нужном для своего региона. Тюмень традиционно ассоциируется с нефтью и газом. Это и основной доход, но природные ресурсы не бесконечны.

"У меня бутылка с настоящей нефтью из Кальчинского месторождения. Все мы знаем, как жить в условиях, когда нефть и газ есть. А как мы будем жить, когда ресурсы закончатся? Что мы будем делать в условиях несырьевой экономики? Вот какой вопрос хотелось бы задать президенту", — рассказывает журналист ГТРК "Регион-Тюмень" Вера Комарова.

О том, как привлечь внимание Владимира Путина, знают в редакции вологодской газеты "Звезда". Главное оружие, как считают журналисты, — плакат. Но в этом году организаторы попросили журналистов ограничиться форматом А3 (не больше альбомного листа), чтобы не мешать фотографам и операторам.

"На плакате написано "Дайте слово вологодским оптимистам". Мы позиционируем себя как оптимистов, мы понимаем, что, если есть проблемы, их нужно просто решать", — говорит главный редактор АМУ "Редакция газеты "Звезда" Сергей Мороз.

И хотя плакат у представителей Вологды сделан с юмором, вопрос более чем серьезный. Традиционно акцент на пресс-конференциях делают на экономике. Регион — один из самых активных производителей льна. После затяжного кризиса отрасль стало поддерживать государство. Теперь стоит вопрос нехватки людей.

"В стадии ликвидации находятся два НИИ. Один из них – единственный, который занимается разработками в области льноводства. Другой – институт по подготовке кадров, — рассказывает Мороз. – Если мы потеряем кадры, то и осваивать дотации будет некому".

Журналисты из Татарстана на яркие приманки ставку решили не делать. Как показывает статистика, за пресс-конференцию президент отвечает на 50-60 вопросов, а само общение длится 3-4 часа. Громкие таблички зачастую не работают. Представители казанских медиа надеются, что Владимир Путин просто не сможет обойти их регион стороной. Вопросы о насущном: строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали и чемпионат рабочих профессий.

"Для Татарстана развитие ВСМ – это ключевой проект, потому что мы надеемся, что он даст большой толчок для развития не только нашей республики, но и всей Центральной России", — подчеркивает генеральный директор информагентства "Татар Информ" Шамиль Садыков.

"2019 год объявлен годом рабочих профессий в Татарстане. Мы принимаем чемпионат раб профессий. Я хочу спросить у Путина, как он вообще оценивает престиж рабочих профессий. И, конечно же, я хочу пригласить его в Казань", — говорит главный редактор газеты "Шахри Казан" и журнала "Сююмбике" Гульнара Сабирова.

Примет ли президент приглашение, конечно, пока неизвестно. Вопросов или просто пожеланий действительно очень много. Каждый год в зале присутствуют больше полутора тысяч журналистов. И сделать так, чтобы именно на тебя обратили внимание, — задача не из легких.

Но для некоторых сам факт попадания на мероприятие – уже победа. Карельскому телеканалу "САМПО ТВ 360" всего год. Он только недавно выиграл "кнопку" и теперь получил возможность поучаствовать в Большой пресс-конференции. Вопросов подготовили много, в основном на социальную тему.

"Это большая честь оказаться в этом месте и слышать вживую ответы президента, — признается журналист телеканала "САМПО ТВ 360" Наталья Кузьмина. – Эта пресс-конференция интересна мне тем, что президент всегда говорит о каких-то личных вещах".

До Большой пресс-конференции остается еще три дня, но она уже установила рекорд. 1702 аккредитованных журналиста из российских регионов и стран зарубежья. Многие из них уже направляются в столицу, чтобы перед мероприятием еще успеть посмотреть город. Большинство же приедут в Москву всего на один день. Главное медиасобытие года пройдет в Центре международной торговли 20 декабря.

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