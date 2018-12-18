В Мумбаи при пожаре в больнице погибли 8 человек

В результате мощного пожара, охватившего накануне одну из больниц в индийском Мумбаи, погибли восемь человек, 145 — получили ранения, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, среди жертв пожара — 6-месячный ребенок. 28 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Пожар вспыхнул в понедельник вечером. Пламя охватило большую часть помещений 5-этажного здания больницы, и приехавшие пожарные бригады долгое время не могли потушить огонь. Сотрудники экстренных служб параллельно с этим спасали пациентов, заблокированных внутри горящего здания.

Причина возгорания пока не называется. Однако, по предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания в системах кондиционирования воздуха.