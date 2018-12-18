Три часа на морозе: на помойке в Калуге нашли новорожденную девочку

В Калуге прохожий нашел на уличной помойке новорожденную девочку. Мужчина заметил, что сверток в отсеке для строительного мусора шевелится. Развернув его, он обнаружил там младенца. Тогда мужчина спрятал малышку под одежду (на улице было минус 13 градусов) и вызвал специальные службы.

Прибывшие медики установили, что ребенку не более трех часов от роду. Видимых телесных повреждений и следов обморожения у девочки не нашли. В настоящее время найденыш находится в калужском перинатальном центре.

Следователи устанавливают, как ребенок оказался на улице. За информацию, которая поможет задержать виновных, объявлено денежное вознаграждение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного УМВД.