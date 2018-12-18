Поль Погба может вернуться в "Ювентус" на правах аренды

Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции полузащитник Поль Погба может вновь оказаться в туринском "Ювентусе", где он выступал с 2012 по 2016 год. "Старая синьора" рассматривает возможность арендовать темнокожего француза у английского "Манчестер Юнайтед".

При этом "Юве" может арендовать хавбека "трехцветных" уже в январе 2019 года, сообщает Quotidiano Sportivo. Временный контракт Погба в этом случае может содержать обязательство обратного выкупа трансфера игрока.

Представители "Ювентуса" провели встречу с представителем французского футболиста, известным агентом Мино Райолой. 25-летний Погба в нынешнем сезоне не всегда выходит в основе "МанЮнайтед", хотя и провел 20 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.