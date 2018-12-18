Денис Черышев: между "Вильярреалом" и "Валенсией"

Ведущий хавбек футбольной сборной России Денис Черышев, который выступает в высшей лиге чемпионата Испании, пока не очень четко представляет свое будущее. Напомним, что права на игрока принадлежат "Вильярреалу", а играет он на правах аренды в "Валенсии".

Обе команды находятся в глубине турнирной таблицы: "летучие мыши" из Валенсии находятся на 14-м месте, а "желтая подводная лодка" – на 17-м. Впрочем. Черышев отметил в разговоре с журналистами, что после чемпионата мира его очень тепло встретили в Вильярреале, но тренер команды сказал, что не рассчитывает на россиянина.

Отвечая на вопрос – хотел бы он остаться в "Валенсии"?, — Черышев ответил: "У "Валенсии" есть право выкупа, — цитирует игрока газета "Московский комсомолец". – Посмотрим, как будет складываться сезон. Если захотят, все в наших силах".