Капитан "Спартака" Глушаков объяснил полиции, почему угрожал жене

17 декабря футболист столичного "Спартака" Денис Глушаков был вызван в одно из московских отделений полиции в связи с его угрозами в адрес собственной жены. Капитан красно-белых сообщил, что его слова нельзя воспринимать всерьез, поскольку он их говорил в порыве злости.

Как сообщает Чемпионат.com, Глушаков обвинил жену в изменах, заявив, что угрожал ей в порыве злости. Поэтому к его словам нельзя относиться серьезно.

Кроме того, футболист опроверг слова супруги об избиении. По его словам, он никогда не бил жену. Также капитан спартаковцев отметил, что Дарья Глушакова специально все подстроила, чтобы подготовиться к суду по бракоразводному процессу.

Напомним, что ранее супруга Дениса Глушакова написала заявление в полицию, в котором обвинила полузащитника "Спартака" в угрозах убийством.