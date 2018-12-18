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18 декабря 201811:17

Месси обошел Хави по числу побед за "Барселону"

Twitter / LaLiga

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси продолжает штамповать рекорд за рекордом. На этот раз он установил новое достижение клуба по количеству побед в чемпионате Испании. Теперь на его счету стало 323 виктории за сине-гранатовых.

По этому показателю он обошел прежнего рекордсмена "Барселоны" Хави, у которого было 322 выигрыша. Превзойти своего бывшего одноклубника Месси смог после победы в 16-м туре испанской примеры над "Леванте".

Напомним, что аргентинский футболист является лучшим бомбардиром каталонского клуба в истории. В его активе уже 572 мяча. В текущем сезоне Месси возглавляет список бомбардиров, забив 14 голов после 14 матчей.

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