Месси обошел Хави по числу побед за "Барселону"

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси продолжает штамповать рекорд за рекордом. На этот раз он установил новое достижение клуба по количеству побед в чемпионате Испании. Теперь на его счету стало 323 виктории за сине-гранатовых.

По этому показателю он обошел прежнего рекордсмена "Барселоны" Хави, у которого было 322 выигрыша. Превзойти своего бывшего одноклубника Месси смог после победы в 16-м туре испанской примеры над "Леванте".

Напомним, что аргентинский футболист является лучшим бомбардиром каталонского клуба в истории. В его активе уже 572 мяча. В текущем сезоне Месси возглавляет список бомбардиров, забив 14 голов после 14 матчей.