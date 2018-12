Месси обошел Хави по числу побед за "Барселону"

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси продолжает штамповать рекорд за рекордом. На этот раз он установил новое достижение клуба по количеству побед в чемпионате Испании. Теперь на его счету стало 323 виктории за сине-гранатовых.

По этому показателю он обошел прежнего рекордсмена "Барселоны" Хави, у которого было 322 выигрыша. Превзойти своего бывшего одноклубника Месси смог после победы в 16-м туре испанской примеры над "Леванте".

Messi overtakes Xavi as the @FCBarcelona player with most wins in #LaLigaHistory (323). 🔝 pic.twitter.com/tAK7mWUYk6