Гражданство России по упрощенной схеме получат соотечественники из стран "со сложной обстановкой"

Госдума упростила процесс получения российского гражданства для соотечественников. Принятый закон дает президенту полномочия определять в гуманитарных целях категории иностранцев, имеющих право на российский паспорт. В первую очередь документ направлен на поддержку граждан Украины, передает телеканал "Россия 24".

Закон предусматривает упрощение приема в гражданство РФ для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также в странах, где наблюдается сложная обстановка, происходят вооруженные конфликты или смена политического режима. Граждане должны иметь вид на жительство или разрешение на временное проживание в России. Им предлагается в упрощенном порядке предоставлять право на подачу заявления о приеме в гражданство РФ.