Гвардиола хочет видеть в "Манчестер Сити" хавбека "Реала" Иско

Полузащитник футбольной сборной Испании и мадридского "Реала" Иско может уже следующим летом оказаться в составе чемпионов Англии из "Манчестер Сити". В переходе хавбека заинтересован его соотечественник, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

При этом наставник "МанСити" обозначил потенциальный трансфер Иско как приоритетный для своей команды будущим летом, сообщает испанское издание As. Представители лучшего клуба Англии прошлого сезона уже контактировали с агентом испанца на предмет достижения предварительных договоренностей.

С начала первенства испанской Примеры Иско не всегда появляется в основном составе "Королевского клуба", на его счету 11 матчей и всего один гол. Но "Реал" готов отпустить хавбека не менее, чем за 100 млн евро. Контакт испанца о "сливочными" рассчитан до 2022 года.