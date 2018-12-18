В Черное море вошел британский корабль-разведчик Echo

В акваторию Черного моря вошел британский разведывательный корабль HMS Echo. Многоцелевое гидрографическое судно оснащено многолучевыми эхолотами и многочисленными датчиками для сбора военных данных.

Как заявлял в конце ноября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, HMS Echo направляется в Черное море "для обеспечения свободы мореплавания в регионе". Кроме того, по его словам, в январе и феврале 2019 года в рамках продления программы оказания Украине помощи в подготовке ее вооруженных сил в регион также будет направлен отряд британских военнослужащих из состава военно-морского флота, морской пехоты и армии, сообщает "Интерфакс".

Военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.