Московский турнир WTA меняет название и переезжает в Юрмалу
Теннисный турнир Moscow River Cup, который в июле 2018 года впервые прошел на кортах столичного Национального теннисном центре им. Самаранча, не выдержал российских финансовых реалий и будет проводиться в Латвии под новым названием — Baltic Open.
Предположительно, что соревнование Женской теннисной ассоциации (WTA), лицензия на проведение которого принадлежит Александру Островскому, пройдет в июле на грунтовых кортах латвийской Юрмалы. Об этом сообщил журналистам сам владелец Baltic Open (Moscow River Cup).
"В Москве мы достигли практически всех целей, которые преследовали, — цитирует Островкого издание "Коммерсантъ". – Соревнования состоялись на достаточно хорошем организационном уровне, получили положительные отзывы как в России, так и от представителей WTA".
Однако, по словам владельца турнира, "экономическую составляющую проекта никто не отменял": "Надо прямо сказать, что проведение в России подобных частных мероприятий в настоящий момент достаточно проблематично. Поступления от продажи билетов незначительны, права на телетрансляции не продаются. По сути, турнир может существовать только за счет поддержки спонсоров".
"Мы предпринимали попытки заинтересовать некоторые из структур, [которые участвуют в финансировании спорта] но особого интереса не увидели. Москва – город, который перенасыщен мероприятиями, причем не только спортивными. Это не то чтобы откровение. Но в нашей ситуации это оказалось слишком сложно", — резюмировал Островкий.
"Реалии таковы, что турнир вынужден переехать. И лицензия WTA, которую я приобрел в прошлом году, подразумевает эту возможность", – сказал владелец женского турнира.
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