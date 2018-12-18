В подмосковном Подольске горит аптечный склад

В подмосковном Подольске загорелся склад с лекарствами. Как сообщает "Интерфакс", возгорание началось на территории завода "Зингер", где находится ангар с медпрепаратами. Общая площадь пожара составляет 300 кв. метров. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают бригады спасателей.