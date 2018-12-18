Стала известна точная дата инаугурации губернатора Приморья

Инаугурация Олега Кожемяко состоится в четверг, 20 декабря.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации региона, церемония начнется в 15:00 на Приморской сцене Мариинского театра.

Краевой избирком подписал итоговый протокол, в соответствии с которым самовыдвиженец Кожемяко признан победителем повторных губернаторских выборов в Приморском крае. Протоколом утверждены окончательные итоги и явка.

Голосование состоялось 16 декабря. Кожемяко набрал 61,88 процента голосов избирателей. Явка на выборах составила 46,35 процента, в выборах приняли участие более 680 тысяч избирателей.