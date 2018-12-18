WTA смягчила правила для вышедших из декрета теннисисток

Женская теннисная ассоциация решила облегчить жизнь теннисисткам, которые возвращаются к игре после родов и ухода за ребенком, а также к тем, кто пропускал соревнования из-за травмы. Теперь у них будет право воспользоваться "защищенным" рейтингом на восьми турнирах WTA в течение года.

Если же теннисистка не может выступать из-за беременности или по медицинским показаниям, ей разрешено использовать "защищенный" рейтинг в течение трех лет.

Кроме того, с 2020 года на турнирах будет применяться правило 25 секунды между розыгрышами. Ровно столько времени дадут теннисисткам перед выполнением своей подачи. Раньше пауза в игре составляла 20 секунд. А вот количество перерывов для посещения туалетной комнаты сократится с двух до одного за матч.

Напомним, что ранее Серена Уильямс неоднократно заявляла о дискриминации в отношении родивших теннисисток, которым из-за потери рейтинговых очков приходится преодолевать больше барьеров на турнирах.