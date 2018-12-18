Полыхающий в Кемеровской области торговый центр сняли на видео

Огонь охватил расположенный на рынке в Мысках в Кемеровской области торговый центр, все его сотрудники и посетители, по предварительным данным, самостоятельно покинули помещение. Очевидцы сняли на видео горящее здание.

Пожар возник около 12:30 по местному времени (08:30) во вторник, когда рабочие ремонтировали крышу здания. По некоторым данным, именно неаккуратное обращение с горелкой и послужило причиной ЧП.

К моменту прибытия пожарных все посетители и работники самостоятельно покинули помещение. Сейчас возгорание тушат пять автоцистерн и 14 спасателей.

Пристальное внимание к этому инциденту объясняется случившейся на территории той же Кемеровской области трагедии 25 марта текущего года. Тогда при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек. После этого по всей территории России началась масштабная проверка пожарной безопасности мест массового скопления людей.