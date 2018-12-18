Минобороны: смерть главы ГРУ в Ливане - конспирологический бред

В Минобороны России опровергли сообщения СМИ о том, что скончавшийся в 2016 году глава Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Сергун якобы погиб в Ливане.

"Слухи, распространяемые с подачи Минюста США, о том, что Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане, — конспирологический бред. Игорь Дмитриевич в январе 2016 года находился в России", — заявили ТАСС в российском оборонном ведомстве.

Игорь Сергун, который возглавлял ГРУ с 2011 года, скоропостижно скончался 3 января 2016 года на 59-м году жизни. Как сообщили тогда в Минобороны, смерть наступила в подмосковном доме отдыха ФСБ "Москвич", а причиной стал обширный инфаркт.

О том, что в момент смерти Сергун находился в Ливане сообщила Русская служба BBC со ссылкой на данные допроса экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна.