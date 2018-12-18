Павел Мамаев выплатил одному из потерпевших 500 тыс. рублей

В Мосгорсуде во вторник, 18 декабря, началось рассмотрение жалоб футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и их подельников на продление ареста по делу о хулиганстве. В ходе заседания выяснилось, что Мамаев выплатил одному из потерпевших крупную сумму денег.

Адвокаты Павла Мамаева, находящегося в СИЗО футболиста клуба "Краснодар", сообщили РИА Новости, что их клиент по собственной инициативе передал потерпевшему Виталию Соловчуку полмиллиона рублей. Драка с Соловчуком, водителем сотрудницы Первого канала, стала одним из эпизодов дела Мамаева и Кокорина.

Как уже сообщали Вести.Ru, уголовное дело в отношении Мамаева, Кокорина и еще одного спортсмена Александра Протасовицкого возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Младшего брата Кокорина Кирилла, видимо, как самого активного участника двух драк, обвиняют в трех эпизодах побоев и одном — мошенничества.