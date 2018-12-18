Мосгорсуд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева

18 декабря Московский городской суд рассмотрел апелляции Павла Мамаева и Александра Кокорина на продление сроков их ареста до 8 февраля 2019 года. Мосгорсуд не стал удовлетворять жалобу футболистов и оставил их за решеткой до окончательного вынесения приговора.

Ранее московская прокуратура обнаружила существенные нарушения в уголовном деле спортсменов, потребовав от начальника ГУ МВД РФ исправить их.

Напомним, что футболисты оказались в изоляторе Бутырка в результате заведения на них уголовного дела по статье 213 "Хулиганство". Мамаев и Кокорин стали участниками нападений на нескольких людей, среди которых были чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель известной телеведущей Ольги Ушаковой.