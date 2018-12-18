Жозе Моуринью покинул пост тренера в "Манчестер Юнайтед"

Португальский специалист Жозе Моуринью больше не является главным тренером клуба английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед". Источники в клубе сообщают, что наставник манкунианцев покинул свой пост. Официальный сайт "МЮ" подтвердил факт увольнения.

Надо признать, что карьера одного из самых успешных специалистов мирового футбола в "МЮ" не слишком задалась. Пришедший на место голландца Луиса Ван Гала португалец выиграл второй по значимости континентальный трофей – Лигу Европы, а также два приза в Англии – Кубок лиги-2017 и Суперкубок-2016. Но все это не слишком радовало привыкших к более значительным успехам руководителей клуба и фанатов.

В этом году "МанЮнайтед" валится с самого начала сезона. После недавнего поражения от "Ливерпуля" (1:3) команда занимает всего 6-е место в премьер-лиге, отставая от лидера на 19, а от "зоны Лиги чемпионов" – на 11 очков. Сам для себя Моуринью оставшейся задачей на сезон называл именно попадание в четверку лучших чемпионата Англии.